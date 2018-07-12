У WhatsApp появилась новая функция, борющаяся с фейками

WhatsApp ввел новую функцию, направленную на борьбу с фейками, сообщается на официальном сайте компании. Согласно имеющейся информации, новая функция заключается в пометке под названием «пересланное сообщение», если оно пересылается пользователю, а не написано самостоятельно.

— Благодаря этой пометке вы можете понять, было ли отправлено вам сообщение действительно написанное вашим другом или родственником, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим, — отмечает WhatsApp.

Также известно, что новинка должна появиться в самом ближайшем обновлении мессенджера.