У WhatsApp появилась новая функция, борющаяся с фейками 

WhatsApp ввел новую функцию, направленную на борьбу с фейками, сообщается на официальном сайте компании. Согласно имеющейся информации, новая функция заключается в пометке под названием «пересланное сообщение», если оно пересылается пользователю, а не написано самостоятельно.
— Благодаря этой пометке вы можете понять, было ли отправлено вам сообщение действительно написанное вашим другом или родственником, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим, — отмечает WhatsApp.
Также известно, что новинка должна появиться в самом ближайшем обновлении мессенджера.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как в одной из провинций Китая для развода нужно только нажать на специальную кнопку, и супругам там же в чате придет уведомление.