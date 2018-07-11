Стало известно, сколько подписчиков в соцсетях прибавилось у игроков сборной РФ по итогам ЧМ-2018

Игроки сборной России по результатам чемпионата мира-2018 стали намного популярнее в соцсетях и стали приближаться к популярным блогерам. Таковы данные диджитал-платформы телеканала «Матч ТВ» HYPEMETER 2018. Большинство футболистов имеют аккаунты исключительно в соцсети Instagram. С большим отрывом лидирует Артем Дзюба . Нападающий "Зенита" и сборной прибавил 820 541 подписчиков (все Instagram, он зарегистрирован только в этой соцсети), и цифра продолжает расти с каждым часом. Успешное выступление форварда позволило ему увеличить количество подписчиков со 177 041 почти до миллиона (999 тыс. подписчиков). За ним следуют лучший бомбардир сборной на домашнем Мундиале полузащитник Денис Черышев , который и до начала турнира обладал солидным багажом, а после серии важных голов обзавелся еще 457 784 подписчиков (Instagram — 449 737, Twitter — 8 046). В тройке лидеров также расположился Федор Смолов , который смог занести в свой актив еще 318 505 подписчиков (Instagram — 316 187, Twitter — 2 318). Совсем немного Федор обогнал Александра Головина , который остался за пределами лидирующей тройки с 308 729 фолловеров (зарегистрирован только в Instagram). На пятом же месте с большим отставанием от лидирующей группы находится Марио Фернандес . Абсолютный прирост его подписчиков составил чуть более 135 363 человек (зарегистрирован только в Instagram). Пятерка лидеров по приросту не имеет аккаунтов нигде, кроме Instagram.