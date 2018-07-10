Ещё
Instagram позволил задавать вопросы и собирать ответы внутри «историй»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram позволил задавать вопросы и собирать ответы внутри «историй» 

RB.ru 9 часов назад
Фото: RB.ru
Новый стикер появится в соответствующем списке при создании «истории». Авторы смогут написать текст внутри стикера и поместить его в любое место на экране «истории», а подписчики смогут ответить внутри стикера, чтобы отправить текст автору.
В Instagram отмечают, что авторы «историй» таким образом смогут собирать реакцию от подписчиков и видеть ее в списке пользователей, посмотревших «историю». После клика на один из таких ответов автор может опубликовать новую «историю», в которой ответит уже на реакцию подписчика.
Новая функция должна появиться в приложениях Instagram по всему миру 10 июля.
RB.ru: последние новости
Роскомнадзор направил запрос в «Яндекс» после инцидента с Google Docs WSJ: Google разрешила просматривать письма пользователей Gmail сторонним разработчикам «Яндекс» признал успешность «Яндекс.Дзена» и выделил платформу в отдельное бизнес-направление
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции3
Украина создает школу детей для «уничтожения» России121
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение