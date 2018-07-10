Instagram позволил задавать вопросы и собирать ответы внутри «историй»

Новый стикер появится в соответствующем списке при создании «истории». Авторы смогут написать текст внутри стикера и поместить его в любое место на экране «истории», а подписчики смогут ответить внутри стикера, чтобы отправить текст автору.

В Instagram отмечают, что авторы «историй» таким образом смогут собирать реакцию от подписчиков и видеть ее в списке пользователей, посмотревших «историю». После клика на один из таких ответов автор может опубликовать новую «историю», в которой ответит уже на реакцию подписчика.

Новая функция должна появиться в приложениях Instagram по всему миру 10 июля.