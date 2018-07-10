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Всех сотрудников Apple заставят пользоваться 1Password
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Всех сотрудников Apple заставят пользоваться 1Password 

iPhones.ru 11 часов назад
Фото: iPhones.ru
Всех сотрудников Apple заставят пользоваться 1PasswordКажется, Apple очень понравилось приложение для хранения паролей 1Password.
Причём понравилось настолько, что компания будет распространять его в обязательном порядке среди всех сотрудников, включая продавцов в Apple Store. Это касается абсолютно всех сотрудников, работающих на Apple, коих свыше 100 тыс.
Примечательно, что компания планирует создать семейные тарифные планы для работников, согласно которым будет бесплатно предоставляться лицензия на программу пяти членам семьи.
Кроме того, инсайдерский утверждают, что купертиновцы задумались над приобретением компании, создавшей 1Password.
Первая сотня сотрудников начнёт пользоваться приложением уже на этой неделе. Массовое распространение 1Password планируется в течение двух месяцев.
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