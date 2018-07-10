Пиратские копии фильма «Реинкарнация» удалили со 119 страниц сайтов

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении зарубежного фильма «Реинкарнация», премьера которого состоялась в июне 2018 г. Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 154 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены со 119 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 29», — говорится в сообщении.

Кроме того, остальные шесть интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

«Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу», — отметили в пресс-службе.