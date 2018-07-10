РКН предупредил о рассылке ложной информации о проверках операторов

Роскомнадзор сообщил операторам о рассылке рекламы с ложной информацией. В ней содержится предупреждение о проведении внеплановых проверок ведомством на предмет выполнения закона о защите персональных данных пользователей.

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Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Ведомство уточняет, что на получение рекламы пожаловались сами операторы. Автором ложных сообщений оказалась СДС «Россертификация». Из текста рассылки следовало, что Роскомнадзор проведёт внеплановые проверки на предмет выполнения закона «о персональных данных» по факту наличия в реестрах операторов соответствующей информации о пользователях. Ответственность за это несут сами компании, уточнялось в сообщении.

«По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов реклама, распространяемая ООО «ЕЦС», признана ненадлежащей, а в действиях ООО «ЕЦС» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере рекламы», — заявил Роскомнадзор. Соответствующие материалы ведомство направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Во вторник, 10 июля, стало известно, что печатные СМИ не будут платить штраф за ошибки в программах телепередач. Речь идёт о некорректной возрастной маркировке. Соответствующий законопроект перед рассмотрением Госдумой во втором чтении обсудят на заседании Комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно поправкам, ответственность за отсутствие знака информационной продукции будет нести сам производитель телепередачи. Исключением станут лишь те случаи, когда такая ошибка произошла по вине печатного СМИ.