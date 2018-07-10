В Сети поспорили об иллюзии с голой мулаткой

Среди пользователей Reddit приобрела популярность оптическая иллюзий с голой темнокожей женщиной, сфотографированной со спины.

Reddit

Автор опубликовал снимок с подписью «фото попы». По словам большинства пользователей, им потребовалось время, чтобы понять, что «голая женщина» — это на самом деле мужчина, снятый сбоку.

Иллюзию создают рука мужчины, плотно прижатая к торсу, и его волосы, а шея напомнила комментаторам женскую талию.

Части пользователей на разоблачение иллюзии понадобилось 10-45 секунд. Некоторые заявили, что не догадались бы без подсказки. Но нашлись и те, кто женщину вообще не заметил.

«Я вообще не вижу ягодицы, и я действительно поражен тем, что так много людей видят их», — написал Systral.

Ранее интернет-пользователи обсуждали оптическую иллюзию с обнимающимися парнем и девушкой. Многим показалось, что мужчина в женской одежде и на каблуках наклонился к девушке, сидящей на стуле.