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В Сети поспорили об иллюзии с голой мулаткой
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В Сети поспорили об иллюзии с голой мулаткой 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Среди пользователей Reddit приобрела популярность оптическая иллюзий с голой темнокожей женщиной, сфотографированной со спины.
Reddit
Автор опубликовал снимок с подписью «фото попы». По словам большинства пользователей, им потребовалось время, чтобы понять, что «голая женщина» — это на самом деле мужчина, снятый сбоку.
Иллюзию создают рука мужчины, плотно прижатая к торсу, и его волосы, а шея напомнила комментаторам женскую талию.
Части пользователей на разоблачение иллюзии понадобилось 10-45 секунд. Некоторые заявили, что не догадались бы без подсказки. Но нашлись и те, кто женщину вообще не заметил.
«Я вообще не вижу ягодицы, и я действительно поражен тем, что так много людей видят их», — написал Systral.
Ранее интернет-пользователи обсуждали оптическую иллюзию с обнимающимися парнем и девушкой. Многим показалось, что мужчина в женской одежде и на каблуках наклонился к девушке, сидящей на стуле.
Комментарии  Ещё 1 источник 
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