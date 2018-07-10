Иллюзия с обнаженной мулаткой расстроила пользователей соцсетей

В социальных сетях появилась фотография, которая оставляет двойственное впечатление у пользователей. При беглом взгляде большинство видит голую африканку, которая стоит спиной к зрителю. Однако если приглядеться, то это всего лишь зеркальное отражение мужчины, делающего селфи. В комментариях к публикации люди признаются, что не чувствовали никакого подвоха, пока им не указали на истинную природу снимка.

Пока часть интернет-аудитории восторгалась формами женщины в зеркале, другие предположили, что у нее не все в порядке со здоровьем или как минимум проблемы с лишним весом. Впрочем, правильный ответ расстроил их еще больше.

Ранее Пятый канал рассказывал, как бородачи взорвали сеть пугающими селфи.