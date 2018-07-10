Появился сервис для поиска ближайшего туалета

Был бы сам туалет…

Фармацевтическая компания «Босналек» представила приложение по поиску туалетов «Где туалет?».

Сервис помогает найти ближайший платный или бесплатный туалет и проложить к нему маршрут. Здесь же доступны часы работы точки, отзывы и рейтинги туалетов. Помимо этого, приложение содержит блог с развлекательными и информативными постами.