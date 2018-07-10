Появился сервис для поиска ближайшего туалета 

Был бы сам туалет…
Фармацевтическая компания «Босналек» представила приложение по поиску туалетов «Где туалет?».
Сервис помогает найти ближайший платный или бесплатный туалет и проложить к нему маршрут. Здесь же доступны часы работы точки, отзывы и рейтинги туалетов. Помимо этого, приложение содержит блог с развлекательными и информативными постами.
Пока что сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодарском крае, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Список городов будет расширяться, в том числе за счет популярных туристических направлений Европы.
Скачать «Где туалет?» можно в Google Market и App Store.
По материалам: ptzgovorit.ru