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Появился сервис для поиска ближайшего туалета
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Появился сервис для поиска ближайшего туалета 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Был бы сам туалет…
Фармацевтическая компания «Босналек» представила приложение по поиску туалетов «Где туалет?».
Сервис помогает найти ближайший платный или бесплатный туалет и проложить к нему маршрут. Здесь же доступны часы работы точки, отзывы и рейтинги туалетов. Помимо этого, приложение содержит блог с развлекательными и информативными постами.
Пока что сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодарском крае, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Список городов будет расширяться, в том числе за счет популярных туристических направлений Европы.
Скачать «Где туалет?» можно в Google Market и App Store.
По материалам: ptzgovorit.ru
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