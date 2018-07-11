Пользователи Google Pay смогут делить оплату счетов за покупки и рестораны

Американская компания Google обновила сервис Google Pay, добавив функцию пиринговых платежей, сообщает ФАН. В результате нововведения пользователи сервиса смогут делить счета в ресторанах, а также по частям оплачивать покупки.

Для того, чтобы воспользоваться обновлением достаточно нажать на окошко «Split the cost». Благодаря нововведению можно приглашать для деления счета сразу пятерых друзей, но не больше.

Сообщается, что теперь сервис также может сохранять посадочные талоны и электронные билеты. Правда пока люди могут воспользоваться Google Pay только для оплаты в Ticketmaster и Southwest. В будущем список пополнят Vueling, Singapore Airlines, Eventbrite.

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