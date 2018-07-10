Google Pay позволит разделить счета

Платежная система Google Pay запустила поддержку p2p платежей, сообщает Tech Crunch. Теперь пользователи смогут вместе оплачивать покупки с помощью приложения.

«Новая функция поможет разделить свои счета с друзьями. Если вы купили что-то с помощью Google Pay, вы сможете нажать на покупку, а затем пригласить до 5 человек разделить счет», — сообщил изданию директор по управлению продуктами Google Pay Джерардо Кэпиэл.

Также приложение теперь умеет сохранять электронные билеты и посадочные талоны, уточняют в издании. Пока что пользователям доступны только две американские компании — Ticketmaster и Southwest. В будущем к ним могут присоединиться Eventbrite, Singapore Airlines и Vueling.