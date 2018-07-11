Кремль попробует найти компромисс в споре с Telegram

«Простор для таких договоренностей есть», — заявил назначенный во вторник на пост спецпредставителя президента по цифровому развитию Дмитрий Песков . Ранее почти полный тезка пресс-секретаря Путина возглавлял программу «Цифровая экономика» в Агентстве стратегических инициатив

По его словам, сейчас идеальный момент для того, чтобы «в контакте с владельцами Telegram начать проработку решений, которые будут допустимы для всех сторон, и которые, с одной стороны, решат задачи безопасности, а с другой, не приведут к окончательному закрытию сервиса в России ». Экс-советник президента по развитию интернета, директор компании LiveInternet Герман Клименко считает, что компромисс невозможен.

Герман Клименко директор компании LiveInternet «Вот есть закон, какой там может быть компромисс? Это, примерно, как было совершено убийство — ну, давайте, сделаем компромисс. Желаемое и получаемое — это все-таки разные истории, поэтому можно много думать, что можно сделать, а на практике, по идее, нужно иметь какое-то конкретное предложение, которое тогда можно рассматривать и комментировать. В действующем законодательстве придумать что-либо очень сложно».

Павел Дуров не захочет менять свою позицию, поскольку Россия с точки зрения монетизации и перспектив не является ключевым рынком для Telegram.

Михаил Гуревич директор инвестиционной компании 101 StartUp, венчурный инвестор, медиаэксперт «С точки зрения государства, наверное, все-таки хотелось бы прекратить этот бессмысленный и беспощадный бой со всем интернетом. И я уверен, что у нового спецпредставителя такое желание есть. Другое дело, что нельзя забывать о возможности следующей такой диспозиции, когда государство предлагает Telegram пойти на компромисс, пообщаться, разоружиться, что называется, перед партией. Соответственно, господин Дуров пропоет еще раз свою песню о неподкупности и о праве пользователя на тайну частной переписки. И тогда новый представитель государства по вопросам интернета скажет, что, ну, вот видите, мы попытались, сделали, что смогли, ничего не получилось, продолжаем блокировать рунет. Такая перспектива, на самом деле, тоже возможна. Однако я все-таки надеюсь, что новая метла метет по-новому и, соответственно, в результате диалога и компромисса государство поймет, что Telegram мало чем отличается от куда более популярных мессенджеров типа WhatsApp, Facebook-мессенджер, тот же Viber. И поэтому имеет, наверное, смысл в первую очередь решать проблему с более популярными и крупными игроками, нежели с маленькими, но такими чувствительными для репутации».

Для достижения компромисса между спецслужбами и Telegram нужно изменить форму взаимодействия, считает бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Массух

Илья Массух бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии «С точки зрения безопасности, мне кажется, в вопросе безопасности граждан, инфраструктуры не должно быть никаких компромиссов особых. И у спецслужб стоит по конституции задача нас защищать, и как можно допустить определенный компромисс. Я думаю, что здесь надо изменить формат взаимодействия. Одному изменить чуть-чуть сервис, чтобы была возможность хранить или куда-то откладывать эти ключи, а другим назначить какую-то приемлемую форму взаимодействия и получения этих данных. Судебная или через прокуроров, и так далее. Думаю, что, если в этом разрезе смотреть, то, действительно, это приведет, во-первых, к безопасности и, с другой стороны, не будет серьезным давлением ни на свободу, ни на бизнес».