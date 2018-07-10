Google внесёт в ОС Android кардинальные изменения

Европейский антимонопольный комитет может обязать Google отказаться от приоритетного продвижения своих сервисов в рамках операционной системы Android. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных представителей ведомства. По мнению регулятора, навязывая пользователям свои продукты, поисковый гигант нарушает права сторонних разработчиков и производителей, препятствуя таким образом развитию конкуренции.

Сервисы Google

Поводом к возбуждению антимонопольного разбирательства послужили действия Google по принуждению производителей предустанавливать на свои устройства строго определенный перечень фирменных приложений и сервисов. В случае отказа от соблюдения требований поискового гиганта вендоры лишались права доступа к магазину Google Play, что, по мнению Маргарет Вестаджер, главы ведомства, абсолютно недопустимо.

Поисковики и магазины приложений

В случае, если регулятор признает Google виновной в препятствовании развитию конкуренции, компанию может ждет миллиардный штраф и/или понуждение к изменению политики взаимодействия с производителями электроники. В качестве приоритетного способа разрешения конфликта в ведомстве рассматривают понуждение поискового гиганта внедрить в Android простой способ переключения между сервисами и поисковиками.

Последствия для Google

По оценкам экспертов, подобное решение в отношении Google может негативно отразиться на популярности поисковой системы компании, а также в значительной степени сократить ее доходы от рекламы. Не секрет, что Google собирает сведения обо всех своих пользователях, используя их для демонстрации таргетированных рекламных объявлений. А запрет на внедрение фирменных сервисов в ОС может сократить объемы получаемых данных.

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.