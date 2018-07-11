ЕС требует наложить миллиардный шраф на Google

Москва , 11 июля — «Вести. Экономика» Антимонопольный регулятор ЕС пообещал наложить штраф на Google в размере нескольких миллиардов евро. Законодатели считают, что с помощью операционной системы Android поисковой гигант продвигает свои сервисы, тем самым злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке.

Антимонопольный регулятор ЕС, как ожидается, примет решение о том, что Google, входящая в Alphabet Inc. , незаконно злоупотребляла доминированием своей ОС Android для мобильных телефонов, оштрафует компанию на несколько миллиардов евро и потребует изменить бизнес-практики, связанные с Android, сообщает Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестаггер ввиняет Google тот факт, что производители вынуждены предварительно устанавливать на свои устройства Chrome и Google Search в качестве основного браузера и поисковой системы по умолчанию. Она считает, что подобные действия со стороны Google являются причиной доминирования компании в экосистеме поиска и предоставления интернет-услуг на платформе Android.

Евросоюз заявил, что Google вынуждает производителей предустанавливать Google Search и интернет-браузер Chrome на мобильные устройства, связывая их со своим магазином приложений Google Play. Иногда компания якобы платит им за эксклюзивную предустановку Google.

Кроме того, ЕС заявил, что Google нарушила правила конкуренции, запретив производителям телефонов продавать официальные версии Android, если они также продают устройства, которые работают на неофициальных версиях. Это решение может также привести к изменению этих соглашений.

Google заявляет, что имеет право вводить такие требования, чтобы упростить разработчикам создание приложений, работающих на целом ряде телефонов на Android. Как отмечает компания, если многие компании начнут предлагать несовместимые версии Android, под угрозой может оказаться вся экосистема.

В конечном итоге это искажает честную конкуренцию и не позволяет владельцам мобильных устройств сделать выбор в пользу других программных продуктов. Это уже второй случай, когда Еврокомиссия обвиняет Google в злоупотреблении своим положением.

В прошлом году компанию оштрафовали на рекордные для ЕС $2,7 млрд за нечестную конкуренцию и нарушение антимонопольного законодательства Европейского союза. Компания, как утверждалось, меняла результаты поиска в пользу собственного сервиса сравнения цен. Однако, как добавили источники, этот штраф вряд ли достигнет десятков миллиардов евро. Третье расследование, касающееся рекламного сервиса Google AdSense for Search все еще продолжается.

Каких именно корректирующих действий потребует Брюссель , пока неизвестно. ЕС может предписать компании изменить контракты, которые Google подписывает с компаниями, производящими телефоны с ОС Android. Также американскую корпорацию могут обязать добровольно позволить пользователям при первом включении выбирать браузер по умолчанию, а также поисковую систему. Если Google этого не сделает, то ее обяжут пойти на такой шаг с помощью закона и штрафов.

Как считают некоторые аналитики, любое решение, отменяющее действующие требования Google, которые побуждают производителей предустанавливать приложения Google на телефоны на Android, может оказать давление на выручку.

Представитель Google отказался прокомментировать ситуацию. В прошлом Google отвергала эти утверждения ЕС. Компания, базирующаяся в Маунтин-Вью (Калифорния), заявила, что производители заранее устанавливают на телефоны множество конкурирующих сервисов. Кроме того, она утверждает, что Android усилила конкуренцию на рынке смартфонов, тем самым снизив цены и принеся пользу потребителям.