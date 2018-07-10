Соосноватеть Google Сергей Брин в платье рассказал про блокчейн. Его посчитали сектантом

На острове Марокко 9 июля состоялась конференция по блокчейну, на которой выступил сооснователь Google Сергей Брин . Пользователи Twitter заинтересовались не столько рассказом специалиста, сколько его нарядом — Брин пришел на мероприятие в платье. И выступил с парой внезапных признаний.

Временно закроем глаза на то, что сооснователь Google пришел в белом платье, и вернемся к теме конференции. В своей речи Брин сказал, что компания Google безвозвратно упустила шанс на развитие в мире блокчейна. Несмотря на это, компания все равно пытается вести полусекретные исследования в рамках проекта Google Х. Также Брин признался, что уже несколько лет вместе с сыном майнит криптовалюту эфириум, но смог заработать только пару долларов.

Кроме того, сооснователь компании расхваливал технологии «Доказательство с нулевым разглашением», однако доводы не были шокирующими для участников конференции. В отличие от его наряда.

Первым фотографию Брина с конференции выложил журналист Майкл дель Кастилло. На снимке сооснователь Google предстает в просторном длинном платье с отверстиями по бокам.

Читатели тут же начали обсуждать наряд Брина.

«Почему он одет в пижаму?»

Фотография Брина в платье возобновила спор о том, является ли блокчейн культом.

«Почему он одет как хиппи? Новый культ?»

«Почему этот парень одет как чертов лидер секты?»

«Это самое убедительное фото «блокчейн — это не культ» всех времен»

Один пользователь обратил внимание на дизайн комнаты.

«Можем мы поговорить об интерьере этой комнаты».

«Серьезно, почему он так одет? Я знаю, у него есть на это причины в рамках миллиардерской логики».

«Все это отлично иллюстрирует то, что происходит в мире крипты прямо сейчас. Эксперты сидят и молчат, а какой-то сторонний парень заполучил микрофон и сделал заголовки».

«Когда у тебя столько денег, тебе пофиг, что носить».

Один пользователь приоткрыл завесу тайны, объяснив, почему Брин одет в платье.

«Для тех, кто спрашивал про платье: это гандура, традиционное платье Северной Африки».