Перекупщики начали продавать «Яндекс. Станцию» на сайтах бесплатных объявлений

10 июля в офлайн-магазине «Яндекса» Москве началась продажа «Яндекс. Станции» — умной колонки с голосовой помощницей «Алисой». У магазина выстроилась огромная очередь из желающих, пришедших туда к семи утра. В итоге в магазине ввели ограничение — не больше двух колонок в одни руки. «Яндекс. Станции» уже появились на сайтах бесплатных объявлений. Наценка на них доходит до 20 тысяч рублей, хотя официальная стоимость колонки в магазине — 9990 рублей. На это обратил внимание TJ.

Колонку создали по технологии, которая используется на производстве Amazon Google или Apple . Помимо стандартной функции — проигрывания музыки — с помощью устройства можно просматривать ролики, фильмы и сериалы, подключив его к телевизору. С помощью голосовых команд пользователь сможет поставить будильник, завести таймер или поставить напоминание. Командами-активаторами стали «Алиса» и «Яндекс». В устройство вмонтированы семь микрофонов, образующих микрофонную матрицу. «С помощью матрицы „Станция“ определяет, откуда идет голос, и отсекает все посторонние звуки. Она поймет вас, даже если в комнате открыто окно, а под окном дробят асфальт», — уверяют разработчики.

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