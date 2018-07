На сервисы Blizzard два дня шла DDoS-атака. Из-за нее пользователи не могли зайти в игры

Неизвестные на протяжении двух дней вели DDoS-атаку на интернет-провайдеров, которые обеспечивают сервисы Blizzard доступом в сеть. Из-за этого у многих пользователей были проблемы с аутентификацией в играх. По словам представителей компании, сейчас все работает в обычном режиме.

The DDOS attacks against network providers that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/W9Koj6IaqS— BlizzardCS (@BlizzardCS) July 10, 2018

Наблюдаемые DDOS-атаки на интернет-провайдеров завершились. Если вы по-прежнему не можете загрузиться в игру, попробуйте эти способы

Атака началась 9 июля ориентировочно в 6:00 мск, тогда многие пользователи пожаловались на высокую задержку во время игры или на невозможность пройти аутентификацию при запуске. Blizzard справилась с ситуацией, но 10 июня проблемы вернулись. Причины DDoS-атаки неизвестны.

На 11 июля у Blizzard запланировано техническое обслуживание серверов всех основных игр. В это время серверы также будут недоступны для пользователей. Работы начнутся ориентировочно в 3:00 мск, а завершатся в 6:00 мск для World of Warcraft и в 4:00 для остальных дисциплин.