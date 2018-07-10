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Драки и кофе: начались продажи «Яндекс. Станции»
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Драки и кофе: начались продажи «Яндекс. Станции» 

News.ru 1 час назад
В магазине и музее «Яндекса» стартовали продажи «умной» колонки «Яндекс. Станция». Все желающие купить новинку начали собираться у входа за несколько часов до официального старта продаж.
Как сообщил один из ожидающих телеканалу «360», первый покупатель появился в районе 5 часов утра. К полудню количество человек достигло 400. За это время они успели насладиться бесплатным кофе и стать свидетелями драки: кто-то не поделил место в очереди.
Отметим, что первая партия устройств выйдет ограниченным тиражом. Именно поэтому «Яндекс» отдаёт максимум две колонки в одни руки.
«Яндекс. Станция» — мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником «Алиса». Она напомнит пользователям о встрече, сможет воспроизводить музыку с качественным звуком и включать на телевизорах фильмы и сериалы. «Умная» колонка доступна в трёх цветах (белая, чёрная и фиолетовая) по цене 9990 рублей.
Ранее News.ru посвятил специальный материал инциденту с «Яндексом» и Google, в результате которого документы юзеров стали видны всему Интернету.
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