Драки и кофе: начались продажи «Яндекс. Станции»

В магазине и музее «Яндекса» стартовали продажи «умной» колонки «Яндекс. Станция». Все желающие купить новинку начали собираться у входа за несколько часов до официального старта продаж.

Как сообщил один из ожидающих телеканалу «360», первый покупатель появился в районе 5 часов утра. К полудню количество человек достигло 400. За это время они успели насладиться бесплатным кофе и стать свидетелями драки: кто-то не поделил место в очереди.

Отметим, что первая партия устройств выйдет ограниченным тиражом. Именно поэтому «Яндекс» отдаёт максимум две колонки в одни руки.

«Яндекс. Станция» — мультимедийное устройство со встроенным голосовым помощником «Алиса». Она напомнит пользователям о встрече, сможет воспроизводить музыку с качественным звуком и включать на телевизорах фильмы и сериалы. «Умная» колонка доступна в трёх цветах (белая, чёрная и фиолетовая) по цене 9990 рублей.