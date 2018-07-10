Законодатели США хотят знать, как Alphabet и Apple распоряжаются данными пользователей

Inc. информацию о том, как компании распоряжаются личными данными пользователей, включая произнесенные слова, содержимое электронной почты и данные о местонахождении пользователей.

В письмах, адресованных главам компаний, руководители влиятельного комитета по энергоресурсам и торговле в палате представителей отметили, что недавние сообщения в прессе и связанная с этим информация, полученная комитетом, вызывают вопросы насчет того, как компании собирают и используют информацию о потребителях, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

В письме законодателей гендиректору Alphabet Ларри Пейджу говорится, что, согласно недавним сообщениям СМИ, операционная система Android собирает большой объем данных о местонахождении пользователей и отправляет их подразделению Google , даже когда настройки геолокации отключены.

Учитывая, что многие потребители, вероятно, полагают, что их телефоны не отслеживают их передвижения, когда сервис геолокации неактивен, «такое поведение компании настораживает». Об этом сказано в письме, подписанном председателем комитета Грегом Уолденом (республиканец, член палаты представителей от Аризоны), а также тремя председателями подкомитетов — Греггом Харпером (республиканец, член палаты представителей от Миссури), Маршей Блэкбёрн (республиканец, член палаты представителей от Теннеси) и Робертом Латтой (республиканец, член палаты представителей от Огайо).

Кроме того, в письме, адресованном Alphabet, поднимаются вопросы о статье, опубликованной The Wall Street Journal на прошлой неделе. В ней говорилось, что Google по-прежнему обеспечивает третьим лицам доступ к содержимому писем пользователей, хотя в прошлом году компания заявила, что прекратит сканировать содержимое электронной переписки, «чтобы обеспечить первостепенность частного характера информации и защиты данных».

В письме законодателей, направленном гендиректору Apple Тиму Куку , содержится меньше вопросов. Однако они касаются той же темы — собирают ли смартфоны Apple большой объем информации о местонахождении пользователей и передают ли ее третьим лицам. В письме говорится, что действия компании «вызывают вопросы о том, как защищаются данные пользователей устройств Apple, а также когда эти данные собирают и кому предоставляют доступ к ним». В письме напоминается, что Apple предоставляет доступ приложениям, что, похоже, противоречит ее собственным принципам защиты личной информации.

Google во вчерашнем заявлении ответила следующее: «Защита частных данных наших пользователей является для Google задачей первостепенной важности. Мы с радостью ответим на вопросы комитета».

Apple отказалась прокомментировать ситуацию. Компания в режиме онлайн предоставляет информацию о своих действиях по защите данных пользователей. В ней содержатся ответы на некоторые вопросы комитета.

В письмах законодатели потребовали предоставить подробную информацию о действиях компаний, в частности об отслеживании местонахождения пользователей, сборе аудиоданных из общения пользователей и предоставлении этих данных третьим лицам, например разработчикам приложений.

В обоих письмах спрашивается, могут ли устройства компаний «подслушивать пользователей», даже когда те не прибегают к помощи виртуальных помощников. Если могут, то законодатели хотят знать, как компании в дальнейшем распоряжаются этой информацией.

Кроме того, в письмах спрашивается, могут ли фирмы контролировать или ограничить данные, собираемые приложениями третьих лиц, доступными на их устройствах.