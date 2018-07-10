Законодатели США хотят знать, как Alphabet и Apple распоряжаются данными пользователей 

МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Законодатели из палаты представителей потребовали у Alphabet Inc. и Apple
Inc. информацию о том, как компании распоряжаются личными данными пользователей, включая произнесенные слова, содержимое электронной почты и данные о местонахождении пользователей.
В письмах, адресованных главам компаний, руководители влиятельного комитета по энергоресурсам и торговле в палате представителей отметили, что недавние сообщения в прессе и связанная с этим информация, полученная комитетом, вызывают вопросы насчет того, как компании собирают и используют информацию о потребителях, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.
В письме законодателей гендиректору Alphabet Ларри Пейджу говорится, что, согласно недавним сообщениям СМИ, операционная система Android собирает большой объем данных о местонахождении пользователей и отправляет их подразделению Google, даже когда настройки геолокации отключены.
Учитывая, что многие потребители, вероятно, полагают, что их телефоны не отслеживают их передвижения, когда сервис геолокации неактивен, «такое поведение компании настораживает». Об этом сказано в письме, подписанном председателем комитета Грегом Уолденом (республиканец, член палаты представителей от Аризоны), а также тремя председателями подкомитетов — Греггом Харпером (республиканец, член палаты представителей от Миссури), Маршей Блэкбёрн (республиканец, член палаты представителей от Теннеси) и Робертом Латтой (республиканец, член палаты представителей от Огайо).
Кроме того, в письме, адресованном Alphabet, поднимаются вопросы о статье, опубликованной The Wall Street Journal на прошлой неделе. В ней говорилось, что Google по-прежнему обеспечивает третьим лицам доступ к содержимому писем пользователей, хотя в прошлом году компания заявила, что прекратит сканировать содержимое электронной переписки, «чтобы обеспечить первостепенность частного характера информации и защиты данных».
В письме законодателей, направленном гендиректору Apple Тиму Куку, содержится меньше вопросов. Однако они касаются той же темы — собирают ли смартфоны Apple большой объем информации о местонахождении пользователей и передают ли ее третьим лицам. В письме говорится, что действия компании «вызывают вопросы о том, как защищаются данные пользователей устройств Apple, а также когда эти данные собирают и кому предоставляют доступ к ним». В письме напоминается, что Apple предоставляет доступ приложениям, что, похоже, противоречит ее собственным принципам защиты личной информации.
Google во вчерашнем заявлении ответила следующее: «Защита частных данных наших пользователей является для Google задачей первостепенной важности. Мы с радостью ответим на вопросы комитета».
Apple отказалась прокомментировать ситуацию. Компания в режиме онлайн предоставляет информацию о своих действиях по защите данных пользователей. В ней содержатся ответы на некоторые вопросы комитета.
В письмах законодатели потребовали предоставить подробную информацию о действиях компаний, в частности об отслеживании местонахождения пользователей, сборе аудиоданных из общения пользователей и предоставлении этих данных третьим лицам, например разработчикам приложений.
В обоих письмах спрашивается, могут ли устройства компаний «подслушивать пользователей», даже когда те не прибегают к помощи виртуальных помощников. Если могут, то законодатели хотят знать, как компании в дальнейшем распоряжаются этой информацией.
Кроме того, в письмах спрашивается, могут ли фирмы контролировать или ограничить данные, собираемые приложениями третьих лиц, доступными на их устройствах.