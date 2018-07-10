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Как узнать, кто читает вашу переписку в Gmail, и запретить им это делать
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Как узнать, кто читает вашу переписку в Gmail, и запретить им это делать 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Как стало известно на прошлой неделе, настройки доступа Gmail выстроены таким образом, что сторонние разработчики почтовых клиентов могут иметь доступ к сообщениям пользователей сервиса. Несмотря на то, что, по словам Google, читать переписку могут только доверенные организации, вероятно, мало кто будет рад пренебрежению своей конфиденциальностью. О том, как запретить разработчикам читать ваши письма, — в материале AndroidInsider.ru.
Как защитить свою переписку в Gmail
— Чтобы запретить посторонним людям, даже если они разработчики вашего любимого приложения, читать вашу переписку, перейдите на сайт проверки безопасности Google по этой ссылке;
— Авторизуйтесь в сервисе под своими логином и паролем, после чего откройте вкладку «Доступ для сторонних приложений». Здесь вы увидите полный перечень программ, которым разрешен доступ к вашим данным. Узнать, какие именно сведения о вас доступны конкретной программе можно по нажатию на пиктограмму «i» справа от нее;
— При обнаружении сторонних клиентов, имеющих доступ к вашей переписке, нажмите на клавишу «Отмена доступа» напротив каждого из них. В этом случае приложения лишатся возможности читать ваши письма, однако и вы лишитесь возможности в дальнейшем использовать их. Что выбрать — решать, как всегда, только вам.
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