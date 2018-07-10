Взлом VPN-плагина Hola поставил под угрозу пользователей кошелька MyEtherWallet

Хакеры, взломавшие VPN-сервис Hola, могли получить доступ к криптовалюте пользователей, хранивших средства в кошельке MyEtherWallet (MEW).

Как заявили представители MEW, злоумышленникам имели доступ к Hola в течение 5 часов. Команда сервиса порекомендовала пользователям, использовавшим плагин и кошелек в ночь с 9 на 10 июля 2018 года, переместить свои средства на другой адрес.

По словам представителей MEW, атака на Hola предположительно осуществлялась с российского IP-адреса.

«Безопасность пользователей MEW является нашей приоритетной задачей. Мы хотели бы напомнить нашим пользователям, что мы не храним их личные данные, включая пароли, и они могут быть уверены, что хакеры не получат эту информацию, если они не взаимодействовали с расширением Hola для браузера Сhrome», — добавили они.