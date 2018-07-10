Пользователи криптокошелька MyEtherWallet могут быть жертвой утечки

Специалисты подозревают, что пользователи MyEtherWallet (MEW), одного из самых популярных криптокошельков для хранения Ethereum, могли стать жертвой компрометации своих кошельков. Все произошло благодаря бесплатному VPN-сервису Hola, из-за которого 50 миллионов пользователей теперь находятся в зоне риска.

Стоит подчеркнуть, что системы MEW не были скомпрометированы, это значит, что обычным пользователям бояться совершенно нечего. Однако те, кто пользовался при этом Hola, находятся под вопросом.

Представители MyEtherWallet заявили, что злоумышленники на целых пять часов получили контроль над системами Hola. Поэтому всем, кто использовал этот VPN-сервис, MEW рекомендует перевести свои средства в другой кошелек.

Отметим, что это далеко не первая проблема безопасности Hola — еще в 2015 году сервис обвиняли в совершении DDoS-атак за счет своих клиентов.

Представители MEW опубликовали в Twitter сообщение, описывающее ситуацию, в MyEtherWallet отметили, что атака совершалась с российского IP-адреса.

«Безопасность наших клиентов — приоритет. Мы напоминаем, что не храним личные данные наших пользователей, включая пароли. Следовательно, пользователи могут быть уверены, что никакая конфиденциальная информация не попала в руки злоумышленников», — гласит сообщение MEW.

На данный момент неизвестно, сколько конкретно пользователей пострадали в ходе этого киберинцидента.