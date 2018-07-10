Как App Store изменил мир за 10 лет. Неизвестные факты

Неизвестные фактыApp Store появился ровно 10 лет тому назад — 10 июля 2008 года. Декада далась ему очень легко, и за это время он действительно перевернул мир. Тем не менее, его первый юбилей нельзя назвать пиковым.

Нет, мобильный софт только начинает набирать обороты, и толчок этому через год после появления iPhone дал этот магазин.

App Store представили вместе с iPhone 3G и запустили всего с 5-ю сотнями приложений. Через 10 лет их количество выросло в невероятные 10 тыс. раз, и меня даже не удивляет, что в 2010 году именно слово «Приложение» (App) стало главным выражением года по мнению авторитетной американской организации ADS.

Сегодня мы не будем рассказывать о банальных фактах из истории App Store. Вместо этого сконцентрируемся на его настоящем и будущем, обсудим наиболее интересные неизвестные ранее данные о магазине приложений и роли мобильного софта в мире.

В среднем мы используем не меньше 40 приложений в месяц

(Количество приложений, которые установлены на мой iPhone)

Если верить упрямой статистике, к концу 2017 года каждый из нас в среднем открывал около 40 приложений хотя бы один раз в месяц. На первый взгляд, кажется, что это количество не настолько велико.

Тем не менее, представьте число людей, которые вообще не ставят программы и игры — значит, у многих больше.

Календари и планировщики, почтовые клиенты и заметочники, браузеры и ридеры, агрегаторы файлов и десятки мессенджеров. Прибавьте ко всему этому все новые и новые игры, которые многие из нас регулярно пробуют, и получите даже не 4 десятка приложений, а куда больше.

У меня в обороте около 50-ти.

А теперь представьте, сколько приложений лежит на вашем устройстве мертвым грузом, и ужаснитесь. На iOS проверить их можно через меню «Настройки» > «Основные» > «Хранилище iPhone». Когда список софта сформируется, под названием каждого из них появится дата последнего запуска.

Многие приложения обычно запускаются только один раз сразу после установки. Но еще больше мне нравятся программы со статусом «Не использовалось».

В среднем вы используете около 50% приложений (открываете их хотя бы раз в месяц), которые установлены на вашем смартфоне, а в общем у каждого из нас их в памяти около 80 штук.

Мы тратим на приложения больше, чем на музыку и фильмы

(Встроенные покупки в игре Final Fantasy XV Pocket Edition)

Если рассматривать приложения в денежном эквиваленте, ситуация кажется еще более невероятной. За прошлый год все мы вместе потратили невероятные $86 млрд — это около 10% от рыночной стоимости акций Apple , которую весной этого года оценили в $904 млрд

Чтобы понимать, насколько много мы тратим на приложения, давайте сравним общую цену со стоимостью самых дорогих российских IT-компаний по мнению Forbes

«Яндекс» стоит $12,3 млрд, мы тратим на приложения каждый год почти в 7 раз больше

Mail.ru Group стоит $6,8 млрд, и вместе с другими пользователями смартфонов мы бы могли купить его больше 12 раз подряд

Avito стоит $2,7 млрд, мы тратим на приложения больше в 32 раза

Чтобы не пугаться цифрам, остальные компании из первой 20-ки даже приводить в пример не стану. Например, Lamoda стоит меньше потраченной на приложения суммы уже почти в 100 раз.

Более того, мы тратим на приложения на 70% больше, чем все исполнители во всем мире зарабатывают на музыке, на 195% больше, чем все студии зарабатывают на фильмах, и на 70%, чем все игроделы зарабатывают на развлечениях для персональных компьютеров и консолей.

Мы проводим в приложениях по 3 часа (!) каждый день

(Моя статистика использования смартфона)

В 2015 году мы пялились в мобильные приложения более чем по 2 часа в дней, а по статистике до конца 2017 эта цифра выросла уже до 3-х. Динамика пугающая, и в это время не вложены часы, которые мы тратим на то, чтобы листать иконки на домашнем экране своих iPhone.

Давайте представим, сколько времени из реальной жизни вы проводите в экране своего телефона. В сутках 24 часа. 8 часов вы на работе, еще 8 часов спите, остается 8 часов. Вы тратите 3 из 8 часов или проводите в экране смартфона почти 40% своей жизни.

Конечно, сейчас достаточно профессий, которые предполагают работу на мобильном устройстве (например, SMM), и вы можете работать далеко не каждый день. Тем не менее, менее пугающей статистику делать не будем.

Думаю, после этих цифр никого не удивляет, что в iOS 12 появилась функция «Экранное время», а в Android P аналогичная возможность под другим названием.

Кстати, сегодня сам я провел в экране iPhone 2 часа 20 минут. Больше 40 минут этого времени у меня ушло на Instagram, и эта цифра меня убила. Неужели мне действительно нечем заняться… У вас так же?

Мобильный интернет давно ушел на второй план приложений

России в мобильных приложениях проводят 81% времени против 19% в мобильном интернете, а в Мексике разница еще выше — 93% против 7%. Отличие в цифрах неожиданное и колоссальное, оно заставляет в очередной раз задуматься.

Мы проводим в нативных приложениях в 7 раз больше времени и заходим в них в 13 раз чаще.

А все почему? Дело в том, что на маленьком экране смартфона и в условиях не всегда стабильного мобильного интернете очень важно удобное взаимодействие с информацией и минимальное количество загрузок. Все эти преимущества как раз и дает нативный софт.

Россия находится в лидерах по развитию финансового софта

Традиционные браузеры отдельные приложения уже успели вытеснить. Но оба примера из виртуального мира, и создается ощущение, что на реальный ситуация никак не влияет. Нет, это абсолютно не так.

Эксперты настаивают, что мобильные приложения чуть ли не больше всего повлияли на финансовые организации. Если раньше вы приходили в отделение банка, чтобы сделать какой-то платеж, сегодня вы просто заходите в мобильное приложение и проводите все необходимые операции. Это супер-удобно.

За последний год банковские приложения в России скачивают в 2 раза чаще, чем годом ранее. Более 100% год — фантастический рост, но в некоторых странах ( Индонезия Бразилия ) он находится вообще не уровне 200%.

В мобильных играх больше всего времени проводят «старики»

(Это мои любимые игры)

Когда мы пишем обзоры на популярные игры, многие из вас возмущаются, что средний возраст читателей сайта около 30-ти лет, и все они уже слишком старые, чтобы проводить время в таких развлечениях. Спешу возразить вам, вы не правы.

Сегодня у нас есть информация, которая говорит, что во всем мире в мобильные игры больше всего времени проводят пользователи от 25 до 44 лет. Более того, во многих странах второе место занимают пользователи за 45, а от 13 до 24 находятся только на 3-м месте.

Например, в США от 13 до 24 — 27%, а от 25 до 44 и больше 45 — по 37% соответственно.

Это статистика по всем смартфонам вместе взятым (включая Android), поэтому писать о том, что у молодежи просто нет денег на приобретение iPhone не нужно. Скорее всего, она слишком занята школьными уроками и университетами (да, конечно).

Мы давно не можем без социальных приложений, и это факт

Как ни странно, самыми популярными социальными сервисами в России (по числу активных пользователей) остаются WhatsApp, Viber и VK. Даже странно, почему тогда столько шума по поводу запрета Telegram. Тем не менее, сегодня у нас другая тема.

Япония и Больше всего времени в социальных сервисах проводят Индия , Индонезия, США, Южная Корея Великобритания . Индусы вместе взятые тратят на них более 70 млрд часов в год. В расчете на 1 млрд населения страны это 70 часов на человека, но далеко не все здесь вообще пользуются смартфонами.

Что интересно, Марк Цукерберг владеет большинством социальных приложений из числа наиболее популярных сегодня: Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Именно ими больше всего пользуются в США.

Россия находится на 5 месте по загрузкам из App Store

По состоянию на конец 2017 года из российской ветки App Store и других виртуальных магазинов страны приложения скачали 4,3 млрд раз (это сумма за 12 месяцев). К 2022 году она должна увеличиться до 6,8 млрд, и это позволит РФ оставаться на 5-ом месте в общей зачете.

Тем не менее, особенно обольщаться не стоит. Дело в том, что в российской ветке того же App Store очень приятные цены, поэтому в ней часто регистрируются соседи из Украины и других стран, где все считается в долларах. Но цифра все равно внушительная, здесь спорить нечего.

Но количество скачиваний не говорит о прямой выгоде для разработчиков. Русскоговорящие пользователи тратят меньше других, и в каких-то значимых рейтингах их расходов просто нет.

Именно поэтому качество отечественного софта часто страдает, а многие инди-разработчики в первую очередь пилят программы и игры с прицелом на запад.

В 2018 году на мобильные приложения потратят больше $100 млрд

Если за прошлый год на приложения потратили $86 млрд, то прогнозы на этот год еще более фантастические — $110 млрд Наибольшие затраты придутся на игры, но приложения будут постепенно догонять их за счет модели подписки, которая оказалась невероятно успешной.

Есть вероятность, что после выхода новых iPhone в сентябре этого года капитализация Apple все-таки достигнет и перешагнет отметку в $1 трлн. Поэтому потраченная на приложения сумма все еще будет находиться на уровне 10%, но в дальнейшем относительная величина точно вырастет.

Через 5 лет в мире будет настоящий взрыв мобильного софта

Если верить аналитикам мобильного рынка, общее число загрузок мобильных приложений может вырасти до 250 млрд (на данный момент около 180). Это невероятная сумма, которая показывает сумасшедшую динамику роста интереса к программам и играм для iPhone и Android.

Лидером в данном направлении будет оставаться Китай , Индия и другие страны, интенсивно развивающиеся в мобильном плане. Дело в том, что здесь будет невероятными темпами увеличиваться количество проданных смартфонов, и именно за счет приплыва новых пользователей интерес к софту будет все больше и больше.

А вообще, казалось бы, все возможные приложения давно созданы, и удивить пользователей практически невозможно. Тем не менее, мы продолжаем заходить в тот же App Store, смотреть на обновленные разделы (в частности редакционную ленту «Сегодня») и искать что-то интересное.

С одной стороны, увлечение мобильным софтом удивляет. Но с другой стороны, конкретно меня не покидает беспокойство, что за последние 10 лет я потратил слишком много времени, уткнувшись в мобильный телефон. Надеюсь, в будущем все мы задумываемся об этом и изменим упрямую статистику.

Удачи вам! С Днем рождения, App Store!

Некоторые цифры нам подсказали в App Annie. Спасибо!