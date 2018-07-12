5 платных приложений бесплатно и с большой скидкой

5 платных приложений бесплатно и с большой скидкойОчередная подборка программ и игр, которые сегодня можно скачать бесплатно или с большой скидкой. Невиданная щедрость разработчиков вряд ли продлится слишком долго, поэтому поспешите.

В подборку попали простой детектор ритма, пошаговый варгейм с картами, тактическая РПГ старой школы, классическая ролевая игра и настолка о сельском хозяйстве.

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Tempi — простой детектор ритма

Действие этого музыкального приложения напоминает обратный метроном. Оно анализирует темп всей вашей музыкальной группы, пока вы играете, чтобы в итоге сообщить, насколько слаженно у вас это получается.

Приложение анализирует темп вашей игры в реальном времени и отображает его в BPM (ударах в минуту). Его активные пользователи подчеркивают, что оно работает не идеально, но очень полезно во время репетиций и живых выступлений.

Tempi показывает музыкальный ряд в графическом виде, поэтому вы очень просто увидите полный набор инструментов, который принимал участие в воспроизведении композиции. Особенно важно вам в данном случае понимать, как ведут себя ударные, насколько точно они отрабатывают темп.

Кроме этого программа показывает график, который отображает изменение скорости музыкальной композиции. С помощью него вы сможете понять, как быстро вы отработали любой из ее моментов.

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Warbands: Bushido — пошаговый варгейм с картами

Настоящий пошаговый варгейм с картами, фигурками, кубиками и разнообразными полями сражений. Его качество высоко оценили тематические ресурсы из разных уголков мира: WarGamer (5/5), StrategyGamer (5/5), PocketTactics (4/5).

Игра работает в многопользовательском режиме. Она кросс-платформенная, поэтому проблем в количестве противников вы ощущать в любом случае не будете.

События Warbands: Bushido происходят в Японии 16-го века. Это именно то время, которое многие заинтересованные знают как «Эпоха Воюющих провинций». Самураи, ронины, разбойники, ниндзя, пираты, наемники и торговцы — каждый из них пытается найти выгоду в эпоху великого кризиса.

Игра выполнена в стилистике лучших мировых настолок, у нее фантастикая атмосфера и отличная графика. Миниатюрки персонажей, карты и кубики, а также поля боя и другие локации отрисованы с огромной любовью.

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Braveland — тактическая РПГ старой школы

Одна из моих самых любимых мобильных игр, которую я исходил вдоль и поперек. Она напоминает классических «Героев Меча и Магии», которые выходили в App Store, но куда проще для нормального управления с экрана даже небольшого iPhone.

Да, это пошаговая РПГ с элементами стратегии, действие которой происходит в красочном кропотливо нарисованном мире. На вашем пути встретятся рыцари и лучницы, целительницы и маги, арбалетчики и другие воины, которые помогут в борьбе со злом.

В Braveland вас ждут пошаговые битвы в духе старой школы, огромная сюжетная кампания, действие которой пройдет в трех частях света, 3 десятка юнитов с вашей и вражеской сторон, развитие героя, шмотки, артефакты и так далее.

Я люблю эту игру за неспешность. Нет абсолютно никакого смысла проходить ее как можно быстрее, напряженно следить за геймплеем и так далее. Нет, вместо этого вас ждет ненапряженный и даже расслабляющий геймплей.

Скачать в App Store (229 > 29 руб.)

Planescape: Torment — классическая ролевая игра

Замечательная классическая игрушка, над которой не властно время. Она расскажет о тайнах ваших прошлых жизней и поможет найти ответы на наиболее важные для вас вопросы.

Оригинальная версия игры вышла в далеком 1999 году и получила широкое признание критиков. Когда ее перевыпустили для мобильных платформ несколько лет назад, рецензии были не менее воодушевляющими. Planescape: Torment назвали шедевром,

Неужели в игре все настолько хорошо? Нет, она вообще понравится немногим. Тем не менее, это небольшое количество избранных однозначно оценит ее богатую историю, продуманную тактическую систему, а также наполненный фэнтези и фантазией мир.

Полное прохождение игры займет у вас не менее 50 часов, если вы знаете, куда двигаться, и куда больше, если вы хотите детально изучить ее вдоль и поперек.

Скачать в App Store (749 > 299 руб.)

Agricola — настолка о сельском хозяйстве

Реальный настольный вариант этой игры пользуется успехом не только у нас, но и во многих других странах мира. Поэтому выход ее виртуальной версии был лишь вопросом времени. На экране iPhone и iPad приключение стало более ярким, продуманным и эффектным.

Agricola предлагает попробовать свои силы в управлении фермой в европейской глубинке XVII века. В этой сельской местности вы будете жить и трудиться вместе с женой. Старый мир начнет постепенно восстанавливаться после мрачных событий, и вы поможете ему в этом.

Чтобы создать процветающую ферму с большим и просторным домом и налаженным бизнесом, вам понадобится вложить достаточно усилий: сеять и убирать урожай, ухаживать за скотом и увеличивать численность своего семейства. Все это нужно, чтобы получить гордое звание лучшего фермера всех времен.

Это игра для всей семьи. У нее добрая мультипликационная графика, полный перевод на русский язык. Она даст вам возможность провести несколько приятных вечеров вместе с родными.

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