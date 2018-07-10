10 малоизвестных фактов о магазине AppStore

Москва , 10 июля — «Вести. Экономика» Магазину приложений App Store исполняется 10 лет. App Store заработал 10 июля 2018 года. Сейчас число приложений превышает 2 млн, а сервис доступен в 155 странах мира. Для планшетных компьютеров iPad создано более 1,3 млн приложений, из которых свыше 3 тыс. продуктов используют технологии дополненной реальности.

Примерно 28 тысяч приложений для операционной системы iOS предлагают платные подписки и за год количество пользователей с подписками выросло на 95%. Самыми популярными такими приложениями оказался сервис Netflix и его китайский конкурент iQIYI.

1. App Store представили вместе с iPhone 3G и запустили всего с 5-ю сотнями приложений. Через 10 лет их количество выросло в невероятные 10 тыс. раз, а в 2010 году именно слово «Приложение» (App) стало главным выражением года по мнению авторитетной американской организации ADS.

2. Самое популярное платное приложение в 2008 году был симулятор пруда — Koi Pond. Приложение стало является самым доходным для Apple в категории «Entertainment/Развлечения» среди закачек для iPhone.

3. Возможно, ни для кого не станет открытием, что самое скачиваемое приложение всех времен в AppStore — это Facebook. Сразу после идут WhatsApp, YouTube и Facebook Messenger.

4. Если есть идея для приложения — самое время ее реализовать. По состоянию на июнь 2018 года разработчики приложений заработали более $100 миллиардов при помощи App Store. В App Store зарегистрировано более 20 миллионов сторонних разработчиков, и более 500 миллионов пользователей посещают его на iPhone и iPad каждую неделю.

5. В 2015 году на приложение тратилось более 2 часов в день, а по статистике до конца 2017 эта цифра выросла уже до 3-х. В итоге на данный момент мы проводим с экраном смартфона почти 40% своей жизни. В России в мобильных приложениях проводят 81% времени против 19% в мобильном интернете, а в Мексике разница еще выше — 93% против 7%.

6. Согласно исследовательской компании App Annie, владельцы iPhone и iPad используют не меньше 40 приложений в месяц. Если верить упрямой статистике, к концу 2017 года каждый из нас в среднем открывал около 40 приложений хотя бы один раз в месяц.

7. Если за прошлый год на приложения потратили $86 млрд, то прогнозы на этот год еще более фантастические — $110 млрд Наибольшие затраты придутся на игры, но приложения будут постепенно догонять их за счет платной модели подписки, которая оказалась невероятно успешной.

8. Онлайн-шутер Fornite взорвал рейтинги App Store, несмотря на то, что вышел лишь несколько месяцев назад.

9. В период новогодних праздников пользователи потратили в приложениях $890 млн за 7 дней.

10. Если скачать все приложения в AppStore, то их можно установить на 300 iPhone X в максимальной конфигурации.