В Москве из-за начала продаж умной колонки «Яндекса» выстроилась очередь

У магазина «Яндекса» Москве выстроилась очередь из-за начала продаж колонок «Яндекс. Станция» с голосовым помощником «Алиса», передает «РИА Новости» . За час до открытия магазина у здания собрались несколько десятков человек.

Накануне компания сообщила, что [ограничит] (https://rns.online/it-and-media/Yandeks-ogranichit-prodazhu-umnih-kolonok-2018-07-09/) продажу «Яндекс. Станции». Каждый покупатель сможет получить не более двух экземпляров в одни руки.

«Яндекс. Станция» — первое устройство, разработанное в компании. Колонка может распознавать и выполнять голосовые команды пользователя — воспроизводить нужную песню или текст, а также выставлять будильник или рассказывать сказку на ночь.