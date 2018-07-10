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В Москве из-за начала продаж умной колонки «Яндекса» выстроилась очередь
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В Москве из-за начала продаж умной колонки «Яндекса» выстроилась очередь 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: mockwa.com
У магазина «Яндекса» в Москве выстроилась очередь из-за начала продаж колонок «Яндекс. Станция» с голосовым помощником «Алиса», передает «РИА Новости». За час до открытия магазина у здания собрались несколько десятков человек.
Накануне компания сообщила, что [ограничит] (https://rns.online/it-and-media/Yandeks-ogranichit-prodazhu-umnih-kolonok-2018-07-09/) продажу «Яндекс. Станции». Каждый покупатель сможет получить не более двух экземпляров в одни руки.
«Яндекс. Станция» — первое устройство, разработанное в компании. Колонка может распознавать и выполнять голосовые команды пользователя — воспроизводить нужную песню или текст, а также выставлять будильник или рассказывать сказку на ночь.
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