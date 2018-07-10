ОС Windows 10 будет оптимизирована под гаджеты с двумя дисплеями

Компания Microsoft решила создать новую категорию устройств из двух экранов и объединить ПК на ОС Windows 10 и смартфоны. Для воплощения идеи в реальность корпорация создала проект под кодовым именем Andromeda. Разработчики выпустили новые API для двуэкранных гаджетов, позволяя разным программам функционировать на каждом экране.

Клавиатура, при этом, не отображается ни на одном из дисплеев и является лишь дополнительным внешним приспособлением. Microsoft предлагает использовать устройства с двумя дисплеями не в форм-факторе ноутбука, а в виде двойного сенсорного монитора. Окна программ будут размещаться на двух экранах. Это довольно удобно: к примеру, можно запустить на одном экране программу для чтения книг, а на втором приложение для заметок.

Изначально предполагалось, что разработка предназначена для будущего двухэкранного Surface Phone. Однако было решено отменить выпуск концептуального устройства на ОС Windows 10 поставила. Возможно, новые API будут использоваться другими производителями электроники, а карманный Surface Phone так и останется концептом.