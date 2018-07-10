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Лаборатории Касперского удалось обнаружить новый вирус
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Лаборатории Касперского удалось обнаружить новый вирус 

Gizmonews 3 часа назад
Фото: Gizmonews
Лаборатория Касперского обнаружила опасный вирус. Вредоносное ПО Rakhni Trojan, появившееся в 2013 году, сумело развиться за прошедшие пять лет, и теперь являет собой более опасный вирус — решение о выборе механизма нанесения вреда зависит от конфигурации компьютера потерпевшего.
Исходя из статистики пострадавших пользователей, вирус распространяется через электронную почту в России, Казахстане, Украине, Германии и Индии. На почтовый ящик приходят фишинговые письма с поддельными финансовыми документами, которые прикреплены в.pdf-формате. При загрузке пользователь видит сообщение об ошибке открытия файла, но само ПО в это время уже сканирует компьютер и отключает встроенный «Защитник Windows». После этого вирус устанавливает корневой сертификат и выбирает тип деятельности (организация скрытого майнинга, шифрование файлов с целью потребовать выкуп и пр.), а затем активирует свою активность.
После загрузки на ПК вредоносное ПО ищет наличие кошелька с криптовалютами. Если ему удается отыскать папку данных Bitcoin или% AppData%\Bitcoin, он загружает модуль криптографии и шифрует файлы, и в результате требует за доступ к ним выкуп. Если папка не найдена, загружается модуль майнера для разработки Monero или Dashcoin.
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