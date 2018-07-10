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Рассмотрят первый иск об убытках из-за блокировки Telegram
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Рассмотрят первый иск об убытках из-за блокировки Telegram 

Время бухгалтера 3 часа назад
По сообщениям СМИ, 13 июля Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску питерского ООО к Роскомнадзору. Истец настаивает, что из-за запрета и последующей блокировки мессенджера Telegram он понес убытки в размере 5 млн руб.
В иске сказано, что убытки истца возникли из-за прекращения работы серверов компании, расположенных на иностранных ресурсах. Клиенты не могли зарегистрироваться на платформе общества, поскольку некоторые сервера компании попали под веерную блокировку. Истец особо отметил, что сумму иска рассчитывали, базируясь в основном на рисках для репутации фирмы, ведь каждая жалоба клиента, равно как и невозможность воспользоваться услугами компании, вредит репутации фирмы. Иск питерского бизнесмена стал первым в истории судебной практики иском к Роскомнадзору.
Ведомство пояснило, что проблемы компании связаны с кратковременной блокировкой отдельных IP-адресов иностранных серверов. Такая блокировка, в свою очередь, была необходима из-за технических особенностей работы мятежного мессенджера.
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