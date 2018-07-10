Цепь для гиганта. Зачем Facebook своя криптовалютная биржа

В мае Facebook объявил о серьезных перестановках в области управления, в том числе, о формировании департамента, который должен заняться разработкой и исследованиями блокчейн-технологии и будет подчиняться непосредственно техническому директору компании Майку Шрепферу . Главой группы был назначен Дэвид Маркус , бывший глава подразделения Facebook Messenger и член правления одной из самых популярных в мире криптовалютных бирж Coinbase.

Эти два факта породили слухи о том, что Facebook заинтересован в покупке Coinbase. Издание The Economist отметило, что в криптомир до сих пор не пришел ни один действующий технологический гигант, там отсутствует конкуренция, и поэтому крупные компании, проявляя интерес к отрасли, пытаются сотрудничать с инвесторами и стартапами.

В Independent отметили, что сотрудничество Facebook с Coinbase сможет не только обеспечить Facebook дополнительные возможности для развития, но и приведет к легитимности криптовалютных рынков. В то время как Coinbase и социальная сеть выжидают с комментариями о возможной сделке, в Facebook отменили блокировку рекламы криптовалют (реклама ICO по-прежнему остается заблокированной под предлогом защиты инвесторов от потенциального мошенничества).

Coinbase очень крупная и влиятельная площадка в криптовалютном мире, и сделка по приобретению или, по крайней мере, по сотрудничеству может дать каждой из этих компаний очень значимые преимущества.

«Сегодня мы обслуживаем около 10 млн клиентов, — сказал генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в рекламном видео для Coinbase. — Мы хотели бы увеличить это число до миллиарда людей, которые бы ежедневно использовали цифровую валюту». У Facebook на сегодняшний день более 2 млрд пользователей. Это означает, что собственная криптовалюта социальной сети потенциально может иметь больший охват, чем любая из существующих на рынке 1600 криптовалют.

Что сможет получить от этой сделки Facebook?

Во-первых, они смогут получить прямой доступ в мир криптовалют через авторитетную биржу Coinbase. Блокчейн для Facebook является совершенно новой технологией. Очевидно, социальная сеть способна создать свою собственную блокчейн-технологию и биржу, но в данном случае Facebook экономит время, получает доступ к накопленному Coinbase опыту и технологиям, а также к 1 млн активных криптотрейдеров. Если Facebook планирует размещать свои собственные токены, то у компании будет возможность беспрепятственно получить их листинг на одной из самых крупных бирж. К слову, Telegram, запуская криптовалюту TON, должен решить, как будет торговаться их токен. Павел Дуров пока не комментирует это.

Если слухи о возможной сделке подтвердятся, то можно предположить, что Facebook всерьез рассматривает возможность интеграции платежей в мессенджер. Этим же занимается Telegram, по всей вероятности получив вдохновение от успехов китайских WeСhat и AliPay, которые пока оперируют только китайским юанем. Такая интеграция даст возможность пользователям Facebook совершать криптовалютные переводы и платежи. Участники сети смогут отправлять друг другу деньги или обменивать их через Coinbase, а когда Facebook подключит мерчантов, то вся эта система станет глобальной копией WeChatPay и AliPay, подкрепленная репутацией такого бренда как Facebook, который хоть и пострадал после истории с Cambridge Analytica, но доверие инвесторов не утратил.

Маловероятно, что токен Facebook, если планы по его запуску осуществятся, будет сразу доступен всем пользователям сети — скорее всего, его запустят сначала на американском рынке, а потом будут переносить в Европу и Азию, по аналогии с другими продуктами Facebook.

Создание собственной криптовалюты — это более простой и легкий путь, чем создание финансовых организаций в каждом отдельном государстве, которые должны будут получить лицензии для совершения платежей практически на территории каждой страны и вести очень тесное сотрудничество с банками.

Уже существуют позитивные примеры признания государствами криптовалют, например, в Японии . Даже SEC, выступая против ICO, не стремится к запрету криптовалют: организация не приравнивает все токены к ценным бумагам и рассматривают каждый случай индивидуально. При этом, если один из регуляторов запретил бы использование криптовалют, то Facebook пришлось бы ограничивать доступ пользователей и компенсировать им позитивные балансы на кошельках, что скорее подразумевает не регулятивные, а репутационные риски.

Интересно посмотреть, на то как будет решаться вопрос с ценообразованием токена: если цена будет рыночной, то курс криптовалюты останется волатильным, что ограничивает вовлечение мерчантов в торговлю через такой токен. Если же Facebook приравняет свой токен к доллару или любому другому активу с ограниченной волатильностью, используя концепт StableCoin, то удастся избежать резких скачков и падений курса.

В дополнение к вышесказанному социальной сети придется решать вопрос верификации пользователей (AML/KYC/KYB) и гарантировать безопасность их персональных данных. Как показывает практика, Facebook пока что с этим справляется не очень успешно. Если компания работает в одной стране, обеспечить безопасность такого уровня проще, но когда вопрос безопасности касается пользователей из разных стран, сразу возникает масса нюансов, связанных с разными требованиями финансовых регуляторов, лимитами, форматами документов и так далее.

Запуск собственного токена может дать мощный толчок для развития криптовалют: сейчас на всех биржах примерно зарегистрировано несколько миллионов пользователей, что несравнимо с 2 млрд пользователей Facebook. Более того, возможность продавать свои товары через Facebook, будет способствовать развитию международной онлайн-торговли и тогда Facebook сможет составить конкуренцию Amazon или Alibaba Group . Кстати, Amazon также активно интересуется блокчейн-технологией и может в ближайшее время выпустить свой токен.

Все это пока лишь спекуляции и фантазии на основе слухов. Если же они подтвердятся, то мы станем свидетелями первого примера настоящей токеномики.

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