Уязвимость в Ubuntu позволяет обойти экран блокировки

На платформе Ubuntu Launchpad обнародована информация об уязвимости, позволяющей злоумышленнику с физическим доступом к компьютеру обойти экран блокировки, вытащив жесткий диск. Уязвимость была протестирована на Ubuntu 16.04.4. В настоящее время неясно, затрагивает ли она другие версии операционной системы.

После перехода устройства в режим низкого энергопотребления, система записывает состояние компьютера в память. Затем злоумышленник может вытащить жесткий диск и активировать систему, после чего ввести любой пароль на экране блокировки для получения доступа.

«Данная проблема вряд ли будет исправлена, так как наличие физического доступа означает, что злоумышленник может взаимодействовать с жестким диском напрямую или сменить пароль и разблокировать компьютер», — отметили специалисты.

Эксперты не рекомендуют пытаться воспроизводить данную атаку из-за возможности поражения электрическим током в процессе извлечения жесткого диска.