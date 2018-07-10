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Уязвимость в Ubuntu позволяет обойти экран блокировки
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Уязвимость в Ubuntu позволяет обойти экран блокировки 

SecurityLab.ru 4 часа назад
На платформе Ubuntu Launchpad обнародована информация об уязвимости, позволяющей злоумышленнику с физическим доступом к компьютеру обойти экран блокировки, вытащив жесткий диск. Уязвимость была протестирована на Ubuntu 16.04.4. В настоящее время неясно, затрагивает ли она другие версии операционной системы.
После перехода устройства в режим низкого энергопотребления, система записывает состояние компьютера в память. Затем злоумышленник может вытащить жесткий диск и активировать систему, после чего ввести любой пароль на экране блокировки для получения доступа.
«Данная проблема вряд ли будет исправлена, так как наличие физического доступа означает, что злоумышленник может взаимодействовать с жестким диском напрямую или сменить пароль и разблокировать компьютер», — отметили специалисты.
Эксперты не рекомендуют пытаться воспроизводить данную атаку из-за возможности поражения электрическим током в процессе извлечения жесткого диска.
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