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YouTube порадовал Android-пользователей режимом инкогнито
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YouTube порадовал Android-пользователей режимом инкогнито 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Android-версии 13.25.56 приложения YouTube появился режим инкогнито, — сообщает 9to5google.com. Теперь, наконец-то, не нужно будет стесняться за то, что так нравится смотреть. Обновленная версия уже доступная для скачивания в Google Apps
Кнопка обозначается характерной и привычной уже пиктограммой «человек в шляпе и плаще» и заменяет кнопку «выйти из аккаунта». Просмотренные в этом режиме видео не сохраняются в списке просмотров. Но есть нюансы. Во-первых, при включении этого режима само приложение честно предупредить, что учебное заведение, работодатель и провайдер, вероятно, по-прежнему могут отследить ваши действия. А во-вторых, ролики с возрастным ограничением инкогнито увидеть не получится — система потребует, чтобы пользователь вошел в аккаунт и подтвердил свой возраст. Вообще, при включенном анонимном режиме в меню YouTube доступны только пункты Home и Trending (хотя отображаются все).
Когда функция появится на «яблочной» iOS, не уточняется.
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