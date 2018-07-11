YouTube порадовал Android-пользователей режимом инкогнито

В Android-версии 13.25.56 приложения YouTube появился режим инкогнито, — сообщает 9to5google.com. Теперь, наконец-то, не нужно будет стесняться за то, что так нравится смотреть. Обновленная версия уже доступная для скачивания в Google Apps

Кнопка обозначается характерной и привычной уже пиктограммой «человек в шляпе и плаще» и заменяет кнопку «выйти из аккаунта». Просмотренные в этом режиме видео не сохраняются в списке просмотров. Но есть нюансы. Во-первых, при включении этого режима само приложение честно предупредить, что учебное заведение, работодатель и провайдер, вероятно, по-прежнему могут отследить ваши действия. А во-вторых, ролики с возрастным ограничением инкогнито увидеть не получится — система потребует, чтобы пользователь вошел в аккаунт и подтвердил свой возраст. Вообще, при включенном анонимном режиме в меню YouTube доступны только пункты Home и Trending (хотя отображаются все).

Когда функция появится на «яблочной» iOS, не уточняется.