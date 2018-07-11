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В YouTube для Android добавили режим инкогнито
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В YouTube для Android добавили режим инкогнито 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Пользователи Android-устройств теперь могут смотреть на YouTube любые ролики, не опасаясь, что их неоднозначные вкусы и интересы станут известны кому-то еще или отразятся на предлагаемых видеохостингом рекомендациях.
Начав тестирование нового режима инкогнито в мае, YouTube-приложение Android теперь сделало его доступным для всех пользователей. При активации функции — соответствующий пункт доступен в меню, открывающемся после нажатия на аватар в верхнем правом углу стартового экрана приложения — YouTube перестает фиксировать как историю поиска, так и историю просмотра.
Таким образом, если кто-то возьмет телефон пользователя и запустит YouTube, он не сможет увидеть сделанные им в режиме инкогнито поисковые запросы, а просмотренные в нем ролики не будут отображаться в истории. При этом получить доступ к своим рекомендациям, библиотеке или подпискам в анонимном режиме не получится.
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При активации функции YouTube напомнит, что, хотя история просмотра и поиска в режиме инкогнито сохранятся не будут, интернет-провайдер или системные администраторы локальной сети (офиса, школы и т.п.) смогут получить эту информацию — как и в случае с режимом инкогнито в браузере.
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