Google добавила в приложение YouTube для Android режим инкогнито. Как его включить 

Разработчики компании Google добавили в приложение YouTube для ОС Android возможность смотреть видео в режиме инкогнито. Благодаря нововведению пользователи смогут искать и просматривать любые видеоролики, не боясь, что об этом узнает кто-либо из окружающих их людей.
Как скрыть историю просмотров YouTube
— Чтобы включить режим инкогнито в YouTube для Android, необходимо запустить приложение и перейти в раздел с настройками по нажатию на пиктограмму с вашей аватаркой. Она находится в правом верхнем углу интерфейса.
— Здесь отыщите вкладку «Включить режим инкогнито» и активируйте его. В этом режиме YouTube не будет сохранять в памяти историю просмотренных роликов, а также историю поисковых запросов, совершенных вами в мобильном приложении.
— Чтобы вернуть все как было, достаточно нажать на ту же пиктограмму в правом верхнем углу, которая в режиме инкогнито окрашивается в черный цвет, и во всплывающем окне выбрать «Отключить режим инкогнито».
Поскольку Google традиционно распространяет обновления фирменных сервисов постепенно, нет ничего страшного в том, если нововведение недоступно вам. В этом случае попробуйте обновить приложение вручную или дождитесь автоматической загрузки апдейта.
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Приложение: YouTube
Разработчик: Google LLC Категория: Видеоплееры и редакторы
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
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