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Хакеры украли данные у разработчиков шпионского приложения для Android
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Хакеры украли данные у разработчиков шпионского приложения для Android 

Ferra.ru 18 минут назад
Довольно поучительная история произошла с создателями шпионского приложения SpyHuman для смартфонов на базе Android. Компания, продающая этот ПО обычным пользователям, стала жертвой хакера. Об этом рассказало издание Motherboard.
По данным источника, это уже пятый подобный случай в последнее время. Неизвестный хакер сумел украсть текстовые сообщения и информацию о телефонных звонках, используя уязвимость на сайте SpyHuman.
SpyHuman позволяет простым обывателям следить за супругами, детьми, работниками и другими беззащитными лицами через смартфон. Motherboard процитировал отрывок из письма, написанного хакером посреднику, передавшему его журналистам. Хакер заявил: «Такого шпионского ПО не должно быть на рынке, большинство людей шпионят за девушками и их снимками […] это всегда болезненно». Посредником выступил французский специалист по безопасности Батист Робер (Baptiste Robert). Он также предоставил образцы украденных данных журналистам. Он подтвердил уязвимость и сообщил, что данные более чем о 440 миллионах звонков были доступны через сайт SpyHuman для любого, кто «знает как». Представители SpyHuman также подтвердили Motherboard, что похищенные данные принадлежали их клиентам. Разработчики шпионского ПО уже устранили уязвимость в своей системе безопасности.
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