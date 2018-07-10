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В Челябинске сворачивают торговлю дипломами на оригинальных бланках Гознака
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В Челябинске сворачивают торговлю дипломами на оригинальных бланках Гознака 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Блокирования сразу трех сайтов с информацией о продаже документов об образовании добилась прокуратура Советского района Челябинск, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Сотрудники надзорного ведомства Советского района провели масштабную проверку соблюдения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Удалось обнаружить несколько сайтов, где в свободном доступе всем желающим предлагалось купить липовые документы о среднем, среднем специальном, среднем техническом и высшем образовании на оригинальных бланках Гознака.
Районный прокурор в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с требованиями признать размещенную на интернет сайтах информацию незаконной и блокировать эти ресурсы.
Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора. Сразу после вступления решения в законную силу в Роскомнадзор будут направлены официальные документы, предписывающие блокировать три провокационных сайта
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