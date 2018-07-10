В Челябинске сворачивают торговлю дипломами на оригинальных бланках Гознака

Блокирования сразу трех сайтов с информацией о продаже документов об образовании добилась прокуратура Советского района Челябинск , — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Сотрудники надзорного ведомства Советского района провели масштабную проверку соблюдения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Удалось обнаружить несколько сайтов, где в свободном доступе всем желающим предлагалось купить липовые документы о среднем, среднем специальном, среднем техническом и высшем образовании на оригинальных бланках Гознака.

Районный прокурор в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с требованиями признать размещенную на интернет сайтах информацию незаконной и блокировать эти ресурсы.