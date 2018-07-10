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Google научит Android-смартфоны отвечать на нежелательные звонки
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Google научит Android-смартфоны отвечать на нежелательные звонки 

Android Insider 5 часов назад
Фото: Android Insider
Неделю назад Google выпустила обновлённую версию Android P Developer Preview 4. В список улучшений попали ручной переключатель тем, кликабельное время в быстрых настройках, широкий слайдер навигации и перерисованные иконки. Теперь команда поработала над функциональностью приложения набора номера.
Окно набора номера также называют «дайлером». Речь идёт о приложении, которое отвечает за звонки и выбор контактов перед вызовом. Представители 9to5google изучили код APK нового Google Phone 22 и поделились свежими идеями разработчиков.
Улучшения находятся в статусе бета, поэтому необязательно доберутся до пользователей в таком виде. При этом шансы получить новую функцию или её доработанный вариант высоки.
Содержимое новой версии приложения намекает на появление новой функции «Call Screen». В данном случае название переводится как «отбор звонков».
speakeasy_activated_status_setting_summary”>Screen unwanted calls with real-time audio transcription and quick responses
speakeasy_activating_status_setting_summary”>Activating Call Screen / Screen unwanted calls with real-time audio transcription and quick responses
speakeasy_status_setting_title”>Call Screen
Как утверждают журналисты, функция займётся «нежелательными звонками» по типу телевизионного маркетинга или спама. Смартфон «ответит» на звонок без необходимости участия владельца.
Для этого использует технологию аудиотранскрипции в реальном времени, после чего даст собеседнику соответствующие ответы по теме. Таким образом, пользователю не придётся отбиваться от бесполезных предложений.
Запись и транскрипция разговора будут храниться внутри устройства. Отдельная фишка — работа без Wi-Fi или мобильного подключения.
speakeasy_works_setting_summary”>Call Screen works without Wi-Fi or data. The conversation audio and transcript are saved only in your call history, only on your phone.
Для обновления без ожидания подписываемся на участие в программе тестирования по этой ссылке. Идею программистов обсуждаем в Телеграм-чате AndroidInsider.
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