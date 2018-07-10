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В России появился ГОСТ для мобильных приложений
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В России появился ГОСТ для мобильных приложений 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Суть Событий
Росстандарт утвердил национальный стандарт для мобильных приложений. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Роскачества.
На данный момент стандарт содержит 87 требований к функциональности, включая возможность бесплатного ознакомления для платных программ. Требования будут носить рекомендательный характер. Как надеются авторы, стандарта сможет стать «ориентиром при разработке продуктов».
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил: «Раньше в России не было госстандартов в области мобильных приложений, и разработчики ориентировались на гайдлайны корпораций, в частности Google и Аpple».
Его планируется ввести в действие с 1 октября. Пока национальный стандарт имеет статус предварительного. Как подчеркнул Илья Лоевский, им могут пользоваться все заинтересованные лица, включая разработчиков из стран-членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). Через три года стандарт должен стать бессрочным, получив «ГОСТ Р».
По мнению Юрия Бушева, старшего разработчика Node.js, на данный момент проверку на соответствие требованиям такого стандарта прошли бы около 60% приложений.
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