В России появился ГОСТ для мобильных приложений

Росстандарт утвердил национальный стандарт для мобильных приложений. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Роскачества.

На данный момент стандарт содержит 87 требований к функциональности, включая возможность бесплатного ознакомления для платных программ. Требования будут носить рекомендательный характер. Как надеются авторы, стандарта сможет стать «ориентиром при разработке продуктов».

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил: «Раньше в России не было госстандартов в области мобильных приложений, и разработчики ориентировались на гайдлайны корпораций, в частности Google и Аpple».

Армения, Белоруссия, Казахстан, Его планируется ввести в действие с 1 октября. Пока национальный стандарт имеет статус предварительного. Как подчеркнул Илья Лоевский, им могут пользоваться все заинтересованные лица, включая разработчиков из стран-членов Евразийского экономического союза Киргизия , Россия). Через три года стандарт должен стать бессрочным, получив «ГОСТ Р».

По мнению Юрия Бушева, старшего разработчика Node.js, на данный момент проверку на соответствие требованиям такого стандарта прошли бы около 60% приложений.