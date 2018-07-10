Вышла macOS High Sierra 10.13.6. Что нового?

Что нового?С небольшим опозданием Apple выпустила macos High Sierra 10.13.6 для всех желающих. В отличие от других операционок, здесь есть изменения.

Разумеется, среди изменений числятся исправления и доработки операционной системы. Но есть ещё кое-что:

— поддержка AirPlay 2 для iTunes

— исправлена ошибка, из-за которой приложение Фото не определяло видео в формате AVCHD

— исправлена ошибка, из-за которой некоторые пользователи не могли перенести сообщение из GMail в другие учетные записи

Апдейт уже доступен для загрузки в Mac App Store. Обновляемся!