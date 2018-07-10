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Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов
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Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Бывший модератор Facebook Сара Кац (Sarah Katz) рассказала, что нескончаемые потоки жестоких видео сделали ее равнодушной к детской порнографии и зоофилии. Об этом пишет The Business Insider.
27-летняя Кац проработала в соцсети более восьми месяцев в 2016 году. Она ежедневно проверяла, соответствуют ли отмеченные пользователями посты правилам Facebook. Девушке пришлось просматривать около восьми тысяч потенциально неприемлемых материалов в день.
«Facebook насчитывает миллиарды пользователей, и люди не знают, как правильно использовать платформу. Поэтому здесь появляется много порнографии, зоофилии, графического насилия. Там было много контента, которого вы, возможно, не ожидали увидеть на Facebook», — рассказала бывшая модератор.
Девушка также назвала работу в Facebook однообразной: модераторы со временем становятся равнодушными к некоторым графическим материалам, потому что видят их чрезмерно много. При этом большая часть контента публикуется повторно.
Кац вспомнила самое зловещее видео, которое она видела за время работы. В кадре были запечатлены двое детей от девяти до 12 лет, которые стояли без одежды и трогали друг друга. Было ясно, что кто-то стоял за камерой и говорил им, что делать дальше, сказала девушка.
Тем не менее бывший модератор не жалеет о восьми месяцах работы в компании. Кац уверена, что все недостатки были перевешены там, что она защищала других пользователей.
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