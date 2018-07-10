В Twitter предложили при помощи автозамены закончить фразу «Секс — это, конечно, хорошо, но»

Пользователи социальной сети Twitter запустили очередной флешмоб, в котором предложили продолжить фразу «Секс — это, конечно, хорошо, но» с помощью функции автодополнения на смартфоне. То, что получилось добавляли в единую ветку обсуждения ‐ тред и веселились.

В оригинале заимствованный из США мем предлагал заметить и написать в твите наблюдения о том, что может быть лучше секса. Его запустили за океаном еще несколько лет назад, а до российского сегмента микроблогов он дошел в конце прошлого года. Летом 2018 — о нем вспомнили снова, но пофантазировать о том, что может быть лучше, предложили автодополнению.

В конце прошлого года пользователи соцсети запустили фантазийный флешмоб о том, как могли бы называться фильмы с котиками в главных ролях. Сотни микроблогов засияли вариантами миксов — «коты плюс культовое кино равно».