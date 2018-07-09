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У ретро-игр появится собственный стриминговый сервис Antstream
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У ретро-игр появится собственный стриминговый сервис Antstream 

Игромания.ру 18 часов назад
Фото: Игромания.ру
Существующие онлайновые стриминговые сервисы позволяют познакомиться с современными требовательными играми игрокам, не располагающим мощными компьютерами. Как вариант — играть на не поддерживаемых устройствах. Так, приложение Steam Link «переносит» игры на мобильные платформы, над подобной платформой Yeti работает Google, постоянно развивается сервис PlayStation Now, дающий возможность играть в консольные проекты на РС.
Подобный подход воплощает компания Antstream. Но вместо будущего новый сервис заглядывает в прошлое: с его помощью можно будет играть в ретро-хиты с Atari 2600, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum или Amiga. В библиотеке Antstream — сотни тщательно отобранных и официально лицензированных игр. С помощью одного аккаунта играть можно будет как на РС, так и на мобильных устройствах, пользуясь как обычной клавиатурой, так и геймпадом и сенсорными кнопками. Разработчики также обещают вести единую базу игроков, благодаря которой пользователи сервиса смогут соревноваться с друзьями в игровых достижениях, попадая в таблицу рейтинга.
Пока что неизвестно, когда сервис откроется для пользователей, и во сколько обойдётся месячная ретро-подписка.
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