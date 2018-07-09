ЦППК запустила немецкую версию мобильного приложения для иностранных болельщиков

Для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании появилась возможность сменить русский язык на немецкий, говорится в сообщении перевозчика.

«С девятого июля пользователи приложения «Расписание электричек» могут выбрать немецкий язык в настройках интерфейса. Немецкая версия мобильного приложения ЦППК выпущена для удобства иностранных туристов, которые выбирают электропоезда для путешествий по городам Подмосковья и ближайших областей», — говорится в сообщении.

Ранее компания выпустила английскую версию для своего приложения. В планах «Центральной ППК» — расширить список языков, которые могут выбрать пользователи.

Приложение ЦППК можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. На данный момент его установили более 70 тысяч пользователей. Приложение позволяет планировать самостоятельные путешествия на пригородном железнодорожном транспорте и получать самую актуальную информацию о расписании электропоездов, их маршрутах, стоимости билетов.