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ЦППК запустила немецкую версию мобильного приложения для иностранных болельщиков
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ЦППК запустила немецкую версию мобильного приложения для иностранных болельщиков 

РИАМО 19 часов назад
Фото: pixabay.com
Для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании появилась возможность сменить русский язык на немецкий, говорится в сообщении перевозчика.
«С девятого июля пользователи приложения «Расписание электричек» могут выбрать немецкий язык в настройках интерфейса. Немецкая версия мобильного приложения ЦППК выпущена для удобства иностранных туристов, которые выбирают электропоезда для путешествий по городам Подмосковья и ближайших областей», — говорится в сообщении.
Ранее компания выпустила английскую версию для своего приложения. В планах «Центральной ППК» — расширить список языков, которые могут выбрать пользователи.
Приложение ЦППК можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. На данный момент его установили более 70 тысяч пользователей. Приложение позволяет планировать самостоятельные путешествия на пригородном железнодорожном транспорте и получать самую актуальную информацию о расписании электропоездов, их маршрутах, стоимости билетов.
Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.
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