В особо надежной версии iOS 11.4.1 уже нашли уязвимость

Как сообщает портал iXBT, крупное обновление яблочной операционной системы вышло в июне, но уже спустя месяц вышел небольшой релиз 11.4.1. Новая версия улучшает работу гаджетов с беспроводными наушниками AirPods, но ключевым изменением можно назвать появляение функции USB Restricted Mode.

Впервые она была добавлена в 12-й версии iOS с целью защитить смартфон или планшет пользователя от взлома с помощью USB-устройств. Если режим USB Restricted Mode включен, то к яблочному гаджету сложнее подключиться через порт Lightning.

Однако эксперты ElcomSoft вскоре после релиза заявили, что уже нашли в 11.4.1 уязвимость. С ее помощью злоумышленник может обнулить счетчик времени, который блокирует устройство Apple от внешних соединений через Lightning. Защиту iOS 11.4.1 специалисты смогли обойти при помощи гаджета из официального «яблочного» магазина всего за 39 долларов, то есть чуть более трех тысяч рублей.