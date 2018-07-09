Тюменцы смогут узнать о статусе заявления в МФЦ через чат-бота

Чат-бот центров «Мои Документы» в Тюменской области в «ВКонтакте» теперь может рассказать о статусе рассмотрения заявления. Для этого необходимо всего лишь отправить сообщение.

Чат-бот доступен в официальной группе центров «Мои Документы» в Тюменской области. Им могут воспользоваться даже те пользователи, которые не состоят в группе. Сейчас, с помощью чат-бот можно предварительно записаться на прием. А еще, он может напомнить о приеме за один день и за один час до назначенного времени.

«В настоящее время мы разрабатываем функци консультирования по стандартным вопросам получения государственных услуг. Кроме того, мы хотим совершенствовать работу бота, поэтому важно, чтобы пользователи оставляли обратную связь по его работе. Это нужно для того, чтобы приложение стало еще удобнее и информативнее. Отзывы о работе чат-бота можно оставлять в нашей официальной группе», — поделился планами на будущее директор ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин.