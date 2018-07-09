«Яндекс. Станция» появится в продаже уже завтра

Завтра, 10 июля, в 10:00 начнутся продажи «умной» колонки от «Яндекс» . Первую партию гаджетов представят в фирменном магазине корпорации.

Напомним, что около месяца назад стало известно, что компания «Яндекс» готовится к запуску своей первой колонки «Яндекс. Станция», которая будет работать в тандеме с голосовым помощником «Алисой».

Пользователи смогут дистанционно общаться с колонкой, а также пользоваться встроенными приложениями: будильником, плеером, датчиком температуры, а также календарем и личным планером.

Ранее «Ридус» писал, что многие эксперты положительно оценили новинку «Яндекса». Основатель компании НКО «Инновационная Россия» Иван Алехин рассказал «Ридусу», что колонка может стать востребованным продуктом.

«Яндекс» подхватил позитивный тренд современных технологий у таких компаний-гигантов, как Google Apple и Uber, и думаю, на одной колонке это не закончится, — рассказал Алехин.

Завтра «Яндекс. Станцию» можно будет приобрести за 9900 рублей, сообщили в компании.