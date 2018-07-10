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Microsoft представила свой самый маленький и дешёвый планшет
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Microsoft представила свой самый маленький и дешёвый планшет 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Компания Microsoft представила сегодня планшет Surface Go. Он позиционируется как самый компактный и доступный планшет Surface в истории.
Microsoft Surface Go оснащается 10-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1800 x 1200 пикселей, процессором Intel Pentium Gold 4415Y седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ на твёрдотельном накопителе. Порты включают слот для карт microSD, 3,5-мм разъём для наушников и USB Type-C.
Заявленное время автономной работы достигает девяти часов. Планшет предлагается с операционной системой Windows 10 в специальном упрощённом S-режиме, впрочем пользователи смогут бесплатно переключиться на полную версию Windows 10. Планшет поддерживает клавиатуру-обложку Type Cover и стилус Surface Pen, но их придётся покупать отдельно.
Приём предварительных заказов на Microsoft Surface Go с поддержкой Wi-Fi откроется с 10 июля в США, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Австралии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии, Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Польше, Италии, Португалии и Испании. Модель 4+64 ГБ стоит 399 долларов США, а 8+128 ГБ — 549 долларов США. Продажи начнутся 2 августа 2018 года. Ближе к концу года появится версия с поддержкой LTE.
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