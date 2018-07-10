Microsoft представила свой самый маленький и дешёвый планшет

Компания Microsoft представила сегодня планшет Surface Go. Он позиционируется как самый компактный и доступный планшет Surface в истории.

Microsoft Surface Go оснащается 10-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1800 x 1200 пикселей, процессором Intel Pentium Gold 4415Y седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ на твёрдотельном накопителе. Порты включают слот для карт microSD, 3,5-мм разъём для наушников и USB Type-C.

Заявленное время автономной работы достигает девяти часов. Планшет предлагается с операционной системой Windows 10 в специальном упрощённом S-режиме, впрочем пользователи смогут бесплатно переключиться на полную версию Windows 10. Планшет поддерживает клавиатуру-обложку Type Cover и стилус Surface Pen, но их придётся покупать отдельно.