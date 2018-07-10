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Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go
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Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go 

Популярная механика 10 июля 2018
Фото: Популярная механика
Планшет Surface Go «из коробки» работает под управлением ОС Windows 10 в упрощенном S-режиме, однако, как сообщает Windows Central, можно будет бесплатно перейти на стандартную Windows 10. Разумеется, учитывая небольшие по сравнению с другими моделями вес (522 грамма) и толщину (8,3 миллиметра) и невысокую цену, Go получил далеко не самый мощный процессор: устройство работает на двухъядерном Pentium Gold 4415Y.
Планшет в самой недорогой версии оснащен eMMC-накопителем емкостью 64 гигабайта; есть также варианты с SSD — объемом 128 или 256 ГБ; объем оперативной памяти составляет либо 4, либо 8 ГБ. Go получил 10-дюймовый экран с разрешением 1 800 на 1 200 пикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, основная — разрешение 8 Мп. Присутствует также разъем USB-C.
Цены на Surface Go начинаются от 399 долларов. К планшету можно также дополнительно приобрести стилус и клавиатуру. В продажу устройство, как ожидается, поступит 2 августа, а позже в этом году станет доступна и LTE-версия.
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