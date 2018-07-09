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Полиция лондонского Сити: Жертвы киберпреступлений потеряли £28 млн
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Полиция лондонского Сити: Жертвы киберпреступлений потеряли £28 млн 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Полиция лондонского Сити сообщает, что жертвы киберпреступлений с октября 2017 года по март 2018 потеряли 28 миллионов фунтов стерлингов ($37 370 200). Эта статистика основана на 12 372 обращениях людей в соответствующие органы.
Основной причиной для обращения людей по поводу киберпреступлений стал взлом социальных сетей и аккаунтов электронной почты.
Жертвы взлома потеряли в общей сумме 11 миллионов фунтов стерлингов.
Ситуация осложняется тем, что киберпреступники чаще всего не вступают со своими жертвами в контакт, а около половины всех киберпреступных действий совершается из-за границы.
«Киберпреступность — это растущая тенденция. В частности, преступники нацелены на пользователей социальных сетей и владельцев онлайн-аккаунтов, они хотят украсть личные данные и получить материальную выгоду», — пишет полиция лондонского Сити.
Также сегодня мы писали об интересных результатах исследования криптовалютных кошельков. Согласно отчету американской компании Chainalys, большая часть цифровой валюты утеряна по той причине, что пользователи забывают приватные ключи.
Такая забывчивость стоила пользователям в общей сумме 20 миллиардов долларов в криптовалюте. После утери ключей пользователи просто не могут получить доступ к своим средствам.
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