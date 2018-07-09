Китайские хакеры взломали более 1 млн компьютеров с целью майнинга криптовалюты

Сотрудники китайской полиции арестовали 20 участников преступной группировки, взламывавшей и заражавшей компьютеры пользователей майнерами криптовалют. По данным местных СМИ, за два года злоумышленники, являвшиеся сотрудниками фирмы, специализировавшейся на компьютерных технологиях, заработали более $2 млн в криптовалюте.

Хакеры получали доступ к компьютерам с помощью кастомных плагинов, якобы помогающих усилить безопасность устройства или увеличить его производительность. Плагины распространялись посредством всплывающих рекламных объявлений.

Преступники предпочли добывать менее известную криптовалюту, в частности, DigiByte, Decred, Siacoin, поскольку для майнинга монет требуется меньше вычислительной мощности. Хакеры рассчитывали на то, что при задействовании менее 50% ресурсов их деятельность останется незамеченной пользователями или антивирусными решениями.