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Китайские хакеры взломали более 1 млн компьютеров с целью майнинга криптовалюты
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Китайские хакеры взломали более 1 млн компьютеров с целью майнинга криптовалюты 

SecurityLab.ru 3 часа назад
Сотрудники китайской полиции арестовали 20 участников преступной группировки, взламывавшей и заражавшей компьютеры пользователей майнерами криптовалют. По данным местных СМИ, за два года злоумышленники, являвшиеся сотрудниками фирмы, специализировавшейся на компьютерных технологиях, заработали более $2 млн в криптовалюте.
Хакеры получали доступ к компьютерам с помощью кастомных плагинов, якобы помогающих усилить безопасность устройства или увеличить его производительность. Плагины распространялись посредством всплывающих рекламных объявлений.
Преступники предпочли добывать менее известную криптовалюту, в частности, DigiByte, Decred, Siacoin, поскольку для майнинга монет требуется меньше вычислительной мощности. Хакеры рассчитывали на то, что при задействовании менее 50% ресурсов их деятельность останется незамеченной пользователями или антивирусными решениями.
В минувшем июне стало известно о пресечении деятельности еще одной группировки, которая взломала более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе 30 городов Китая с целью майнинга криптовалюты Siacoin. Злоумышленникам удалось заработать 5 млн юаней (порядка $800 тыс.).
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